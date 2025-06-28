FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda ilk çeyrek finalist belli oldu
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Palmeiras, 90 dakikası 0-0 biten maçın uzatma dakikalarında bulduğu golle Botafogo'yu 1-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turu ilk maçında iki Brezilya takımı Palmeiras ve Botafogo karşı karşıya geldi. Lincoln Financial Field stadyumunda oynanan karşılaşmayı, Palmeiras, uzatmalar bölümünde bulduğu golle 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.
TEK GOL TURU GETİRDİ
Palmeiras'a galibiyeti getiren golü 100.dakikada Paulinho kaydetti. Öte yandan Palmeiras'ta Gustavo Raul Gomez 116. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
RAKİBİ BENFİCA YA DA CHELSEA
Çeyrek finale yükselen Palmeiras, bu akşam saat 23:00'te oynanacak Benfica-Chelsea eşleşmesinin galibiyle 5 Temmuz Cumartesi günü yarı finale yükselme adına karşılaşacak.