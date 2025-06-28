FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda ilk çeyrek finalist belli oldu

FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda ilk çeyrek finalist belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Palmeiras, 90 dakikası 0-0 biten maçın uzatma dakikalarında bulduğu golle Botafogo'yu 1-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turu ilk maçında iki Brezilya takımı Palmeiras ve Botafogo karşı karşıya geldi. Lincoln Financial Field stadyumunda oynanan karşılaşmayı, Palmeiras, uzatmalar bölümünde bulduğu golle 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

TEK GOL TURU GETİRDİ

Palmeiras'a galibiyeti getiren golü 100.dakikada Paulinho kaydetti. Öte yandan Palmeiras'ta Gustavo Raul Gomez 116. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

RAKİBİ BENFİCA YA DA CHELSEA

Çeyrek finale yükselen Palmeiras, bu akşam saat 23:00'te oynanacak Benfica-Chelsea eşleşmesinin galibiyle 5 Temmuz Cumartesi günü yarı finale yükselme adına karşılaşacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Oya'ya cinsel istismarda bulunan sapığın ifadesi ortaya çıktı! Şok detaylar

Oya'ya cinsel istismarda bulunan sapığın ifadesi ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu

Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
Ferdi Kadıoğlu baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti

Ferdi baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti
İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

Annelik heyecanı sardı! Karnı burnunda son halini paylaştı
Karşıyaka'da Aygün Cicibaş kapı kapı dolaşacak

Kulübe kayyum gelmesin diye başkan oldu, acı tabloyu sonradan farketti
Mohamed Salah'ın Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu

Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı

Tüm dünyanın gözü o noktada! İran kazıya başladı
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı

Uçakta valizi kaybolan ünlü şarkıcı sahneye bornozla çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.