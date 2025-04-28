FIFA Disiplin Komitesi'nden Altay'a 6 Puan Silme Cezası

FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig ekiplerinden Altay'a 6 puan silme cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre FIFA Disiplin Komitesi, Altay'a 1 dosyadan dolayı 6 puan silme cezası uyguladı.

Bu sezon 3. Lig'e düşen İzmir ekibine daha önce de 3 puan silme cezası verilmişti.