FIFA'dan Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası

Güncelleme:
FIFA Disiplin Komitesi, Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi. Kulüp, bu ceza ile birlikte ligde eksi 28 puanla son sırada yer alıyor.

FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Adana temsilcisi, ligde eksi 28 puanla son sırada bulunuyor.

