FIFA'dan Özbelsan Sivasspor'a 3 Dönem Transfer Yasağı
Trendyol 1. Lig takımlarından Özbelsan Sivasspor, FIFA'nın açıklamasına göre 3 dönem transfer yasağı aldı. Takım, bu sezon 11 maçta 14 puan toplayarak ligde 11. sırada yer alıyor.
Trendyol 1. Lig'de zor günler geçiren ve Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile de yollarını ayıran Sivasspor'a bir kötü haber de FIFA'dan geldi. FIFA'nın internet sitesinden yayınlanan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılara 3 dönem transfer yasağı verildi.
Sivasspor, bu sezon Trendyol 1. Lig'de 11 maçta topladığı 14 puan ile 11. sırada bulunuyor. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor