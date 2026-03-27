FIFA'dan 2 kulübe transfer yasağı
FIFA, Trendyol Süper Lig ekibi Zecorner Kayserispor ve Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'e transfer yasağı getirdi.
FIFA'nın internet sitesinde yer alan transfer yasakları bilgilendirme tablosuna göre Amed Sportif Faaliyetler'e süresiz transfer yasağı verildi.
Zecorner Kayserispor'a ise 3 dönem transfer yasağı uygulandı.
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz