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FIFA'dan Avrupa ülkelerini çıldırtan karar

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FIFA'nın 2034 Dünya Kupası için resmi başvuru yapan tek ülke olan Suudi Arabistan'ı seçmesi Avrupa futbolunun önde gelen ülkelerinin tepkisine neden oldu. Ülkeler, kış aylarına denk gelecek bir başka Dünya Kupası'na küresel futbol takvimini daha da bozacağı için karşı çıkıyor.

FIFA, 2034 Dünya Kupası'nın teklif veren tek ülke olan Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacağını açıkladı. Bu durum, Avrupa ülkelerinin tepkilerine neden olacak.

BAŞVURAN TEK ÜLKE OLAN SUUDİ ARABİSTAN'A VERİLDİ

2034 Dünya Kupası'da beklendiği gibi Suudi Arabistan'da yapılacak. Suudi Arabistan da tarihinde ilk kez futbolun en büyük organizasyonuna ev sahipliği yapacak. FIFA'nın son başvuru tarihi olarak belirlediği 31 Ekim 2023'e kadar teklif veren tek ülke olması sebebiyle Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek.

AVRUPA ÜLKERİNDEN TEPKİ GELECEK

Avrupa futbolunun önde gelen ülkeleri ise Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın ardından, bir başka Dünya Kupası organizasyonunun daha kış aylarında yapılacak olması ihtimaline karşı tepki göstermeye hazırlanıyor.

KIŞ AYLARINDA OYNANMASINA KARŞILAR

The Mirror'ın haberine göre; İngiltere Premier Lig de dahil olmak üzere Avrupa'da birçok ülkenin futbol ligleri, uzun bir ara verilmesine neden olacağı ve küresel futbol takvimini daha da bozacağına inandıkları için başka bir kış Dünya Kupası'na karşı çıkıyor. Haberde, Suudi Arabistan'ın ev sahibi olarak seçilmesinin "hatalı" olarak görüldüğü ifade edilerek, kulüplerin fikstürdeki aksamaları azaltmak için yeni bir takvim oluşturulması amacıyla şimdiden FIFA'ya baskı yaptığı ileri sürüldü.

FIFA'dan Avrupa ülkelerini çıldırtan karar
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

2034 yılında Arabistan diye bir ülke olmayacak. ozaman Osmanlı da bu maç oynanacak.

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