FIFA'dan Anadolu kulüplerinin yüzünü güldürecek hamle

FIFA, futbolcu alacaklarına yönelik uygulanan puan silme cezasını önümüzdeki yıldan itibaren kaldırmaya hazırlanıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte kulüplerin ödemelerde yaşadığı sıkıntılar, farklı yaptırımlarla çözüme kavuşturulacak.

PUAN SİLME TARİH OLUYOR

Türkiye'de özellikle Anadolu kulüplerinin sıkça karşılaştığı puan silme cezası artık uygulanmayacak. FIFA, bu yaptırımın kulüplere faydadan çok zarar verdiğini belirterek yeni bir sistem üzerinde çalışıldığını duyurdu. Önümüzdeki sezondan itibaren futbolcu alacakları için puan silme yerine "destekleyici yaptırımlar" getirilecek.

HUKUKİ VE MALİ GÜVENCE ŞARTI

Yeni düzenleme kapsamında sporcularla yapılan sözleşmelerde hukuki ve mali güvence şartı zorunlu hale gelecek. Başkanlardan, yöneticilerden, devlet kurumlarından ya da bankalardan teminat alınması gibi yöntemler masada. Bu sayede kulüplerin, ödemeleri garanti altına alınmadan yüksek maliyetli sözleşmeler yapmasının önüne geçilecek.

FEDERASYONLAR DA SORUMLU OLACAK

FIFA, bundan sonra idari işlemleri doğrudan kendisi yürütmek yerine öncelikle ülke federasyonlarının devreye girmesini istiyor. Federasyonlar kulüpleri uyarmak, şikâyetleri bildirmek ve düzenli rapor hazırlamakla yükümlü olacak. Bu sistemle hem kulüpler hem federasyonlar mali disiplin konusunda daha fazla sorumluluk üstlenecek.

AMAÇ REKABETİ KORUMAK

FIFA'nın temel hedefi, özellikle ekonomik açıdan zayıf olan kulüplerin iflas etmesinin önüne geçmek. Puan silme cezalarıyla alt liglere düşen ve tarihe karışan birçok kulübün yaşadığı mağduriyet sonrası yeni sistemle sportif rekabetin korunması amaçlanıyor.