FIFA'dan Adana Demirspor'a kötü haber

Haberler
FIFA, Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi. 1. Lig'de mücadele edecek olan Adana Demirspor sezona -6 puandan başlayacak.

Geride kalan sezonda Süper Lig'den küme düşerek 1. Lig'de mücadele edecek olan Türk futbolunun önemli kulüplerinden Adana Demirspor'a kötü haber geldi.

FIFA'DAN 6 PUAN SİLME CEZASI

FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübüne 1 dosyadan toplam 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." denildi.

-6 PUAN İLE BAŞLAYACAK

Böylece bu sezon 1. Lig'de mücadele edecek olan Adana Demirspor, sezona -6 puandan başlayacak ve ligde kalma mücadelesi verecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
