FIFA, Boluspor'a 1 Ekim 2026'dan itibaren 3 dönem transfer tescil yasağı uyguladı

FIFA, Boluspor'a 1 Ekim 2026'dan itibaren 3 dönem transfer tescil yasağı uyguladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
FIFA'nın transfer tescil yasağı listesinde Boluspor da yer aldı. Kırmızı-beyazlı kulübe 1 Ekim 2026'dan itibaren geçerli 3 dönemlik transfer tescil yasağı uygulandı; yasak süresince yeni futbolcuların tescil işlemleri yapılamayacak.
1'İNCİ Lig ekibi Boluspor'a 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 3 dönem yeni futbolcu transfer yasağı geldi.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından yayımlanan transfer tescil yasağı listesinde Boluspor da yer aldı. FIFA'nın resmi kayıtlarına göre kırmızı-beyazlı kulübe 3 dönemlik transfer tescil yasağı uygulandı. Yasağın başlangıç tarihi 1 Ekim 2026 olarak kaydedildi. Söz konusu yaptırım kapsamında Boluspor, yasak devam ettiği sürece yeni futbolcuların tescil işlemlerini gerçekleştiremeyecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı