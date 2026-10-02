FIFA, Boluspor'a 1 Ekim 2026'dan itibaren 3 dönem transfer tescil yasağı uyguladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

1'İNCİ Lig ekibi Boluspor'a 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 3 dönem yeni futbolcu transfer yasağı geldi.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından yayımlanan transfer tescil yasağı listesinde Boluspor da yer aldı. FIFA'nın resmi kayıtlarına göre kırmızı-beyazlı kulübe 3 dönemlik transfer tescil yasağı uygulandı. Yasağın başlangıç tarihi 1 Ekim 2026 olarak kaydedildi. Söz konusu yaptırım kapsamında Boluspor, yasak devam ettiği sürece yeni futbolcuların tescil işlemlerini gerçekleştiremeyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı