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FIFA, Boluspor'a 1 Ekim 2026'dan itibaren 3 dönem transfer tescil yasağı uyguladı

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FIFA, Boluspor'a 1 Ekim 2026'dan itibaren 3 dönem transfer tescil yasağı uyguladı
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FIFA'nın transfer tescil yasağı listesinde Boluspor da yer aldı. Kırmızı-beyazlı kulübe 1 Ekim 2026'dan itibaren geçerli 3 dönemlik transfer tescil yasağı uygulandı; yasak süresince yeni futbolcuların tescil işlemleri yapılamayacak.

1'İNCİ Lig ekibi Boluspor'a 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 3 dönem yeni futbolcu transfer yasağı geldi.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından yayımlanan transfer tescil yasağı listesinde Boluspor da yer aldı. FIFA'nın resmi kayıtlarına göre kırmızı-beyazlı kulübe 3 dönemlik transfer tescil yasağı uygulandı. Yasağın başlangıç tarihi 1 Ekim 2026 olarak kaydedildi. Söz konusu yaptırım kapsamında Boluspor, yasak devam ettiği sürece yeni futbolcuların tescil işlemlerini gerçekleştiremeyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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