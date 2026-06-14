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FIFA Başkanı Gianni Infantino, Türkiye Avustralya maçında

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FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki Türkiye-Avustralya maçını, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte Vancouver'daki stadyumda takip etti.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki Türkiye- Avustralya karşılaşmasını stadyumda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte izledi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Kanada'nın Vancouver şehrinde bulunan BC Place Stadyumu'nda Avustralya ile karşı karşıya gelirken, FIFA Başkanı Gianni Infantino da müsabakayı stadyumdan izledi. Başkan Infantino, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte takip etti. - VANCOUVER

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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