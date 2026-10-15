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FIFA Başkanı Infantino, Dünya Kupası'nı yatırımcılara açma önerisi için özür diledi

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FIFA Başkanı Infantino, Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara açma önerisi nedeniyle özür diledi. Infantino bunun öneri olduğunu savunurken, İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Debbie Hewitt yanıtsız sorular nedeniyle Infantino'nun başkanlığa uygun olmadığını söyledi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, futbol kamuoyunun tepki gösterdiği Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara açma önerisi nedeniyle özür diledi.

İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Konseyi'nde açıklamada bulunan Infantino, "Öncelikle 'FIFA Forward Enterprise' projesiyle ilgili iletişim ve istişare sürecinde yaptığımız ve birtakım sonuçlar doğuran hatalar için özür dilerim. Ancak şunu unutmamak gerekir ki bu bir öneriydi, kesinleşmiş bir karar değildi. Asıl amaç, mevcut kaynaklardan faydalanmak yerine FIFA'nın üye federasyonlarımıza daha fazla yatırım yapabilmesini sağlamaktı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Infantino'ya tepki gösteren isimlerden İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Debbie Hewitt ise konseyde pek çok sorunun yanıtsız kaldığını vurgulayarak, "Bence söz konusu sorulara yanıt vermesi gerekiyor eğer şimdi bu soruları yanıtlamazsa FIFA başkanı olmaya uygun değildir." diye konuştu.

UEFA başta olmak üzere birçok konfederasyon, lig yönetimi ve futbol dünyasının önde gelen isimleri, Infantino'nun temmuz ayında gündeme gelen söz konusu önerisini eleştirerek FIFA yönetimine istifa çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA
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