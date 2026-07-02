FIFA'dan Meksika'daki Dünya Kupası kutlamalarında hayatını kaybeden 4 kişi için taziye mesajı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2026 Dünya Kupası son 16 turuna çıkan ev sahibi ülkelerden Meksika'da kutlamalar sırasında hayatını kaybeden 4 kişi için taziye mesajı yayımladı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, yaptığı açıklamada, "Meksika Milli Takımı'nın dünkü FIFA Dünya Kupası maçının ardından Mexico City'de düzenlenen kutlamalar sırasında 4 kişinin trajik bir şekilde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. FIFA ve uluslararası futbol camiası adına, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve dostlarına en içten taziyelerimizi iletiyoruz. Huzur içinde uyusunlar." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası son 32 turunda Meksika, Ekvador'u 2-0 mağlup ederek son 16 turuna kaldı.