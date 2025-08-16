FIFA Başkanı Infantino'dan Irkçı Saldırıya Sert Tepki

FIFA Başkanı Gianni Infantino, İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile Bournemouth arasında dün oynanan sezonun açılış maçında Ganalı futbolcu Antoine Semenyo'ya yönelik ırkçı saldırıya tepki gösterdi.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Infantino, "Premier Lig maçının durdurulmasına yol açan Bournemouth futbolcusu Antoine Semenyo'ya yönelik ırkçı saldırı kesinlikle kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Infantino, "Futbolda ırkçılığa veya herhangi bir ayrımcılığa yer yoktur. Antoine'ın sahadaki cesareti ve performansı, tüm dünyadaki oyuncular için güçlü bir metanet ve onur örneğidir." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Liverpool'un dün konuk ettiği Bournemouth'u 4-2 mağlup ettiği maçta Semenyo'nun bir taraftarın ırkçı hakaretine uğradığının bildirilmesinin ardından hakem Anthony Taylor, 29. dakikada Liverpool'un kullandığı korner atışında oyunu durdurdu ve ardından saha kenarında iki teknik direktörle görüştü. Maç, 4 dakika sonra kaldığı yerden devam etti.

Liverpool'a karşı Bournemouth'un gollerini ırkçı saldırıya uğrayan Semenyo, 64 ve 76. dakikalarda attı.