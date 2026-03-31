Gianni Infantino, İran Milli Takımı ile görüştü: "Maç oynanacak"

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Antalya'da kamp yapan İran Milli Futbol Takımı ile bir araya geldi. 2026 Dünya Kupası katılımı belirsizliği devam ederken, Infantino, İran'ın güçlü bir ekip olduğunu vurguladı ve maçların oynanacağını açıkladı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Antalya'da kamp yapan İran Milli Takımı ile görüştü. Oyuncularla konuştuğunu aktaran Infantino, "Maç oynanacak. Kuraya göre böyle çıktı" dedi.

Antalya'da kamp yapan İran Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağı belirsizliğini korurken FIFA Başkanı Gianni Infantino, Antalya'ya geldi. İran Milli Takımı yetkilileri ile bir araya gelen Infantino, görüşmeleri sonrası İran - Kosta Rika maçını izledi.

Infantino, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran'ın 2026 Dünya Kupası'nda yer alıp-almayacağıyla ilgili Infantino, "Çok güçlü bir ekip. Takımı gördüm, oyuncularla konuştum. Maç oynanacak. Kuraya göre böyle çıktı. Memnunuz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

İran savaşta 2. aşamaya geçiyor: ABD'nin bölgedeki şirketleri hedef alınacak

İran savaşta yeni aşamaya geçiyor: Yarından itibaren hepsini vuracağız
Sinop'ta 10 bin böceğe 'kamu' görevi

Binlerce böceğe 'kamu' görevi! O ilimizde mesaiye başlayacaklar
Afrika değil Denizli! Mantar aramak için çıktığı ormanda karşılaştığı hayvana bakın

Afrika değil Denizli! Ormanda karşısına çıkan hayvana bakın
Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü

Köpeğini ağaca asıp öldürdü! Gerekçesi olaydan daha skandal
Böyle takı töreni görülmedi! Dansı davetlileri mest etti

Herkes bu kızı konuşuyor! Böyle takı töreni görülmedi
Sinop'ta 10 bin böceğe 'kamu' görevi

Binlerce böceğe 'kamu' görevi! O ilimizde mesaiye başlayacaklar
AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Yasin Şankazan'dan Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmayla ilgili açıklama

AK Parti'den Etimesgut Belediyesi’ne soruşturmayla ilgili açıklama
Polonya da Trump'ın isteklerine sırt çevirdi, Patriotlar yerinde kalıyor

Bir Avrupa ülkesi daha sırt çevirdi: Patriotlar yerinde kalıyor