FIFA Arap Kupası'nda şampiyon Fas oldu

2025 FIFA Arap Kupası'nda Ürdün'ü normal süresi 2-2 berabere biten final maçının uzatma devrelerinde 3-2 yenen Fas, şampiyonluğa ulaştı.

5 GOLLÜ MAÇTA ZAFER FAS'IN

Katar'ın Lusail kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanan final maçında Ürdün ile Fas karşılaştı. Fas, uzatmalara giden maçta rakibini Oussama Tannane'nin 4 ve Abderrazak Hamdallah'ın 88 ve 100. dakikalarda attığı gollerle mağlup etti. Eski Beşiktaşlı futbolcu Jamal Sellami'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Ürdün'ün gollerini ise ikincisi penaltıdan olmak üzere 48 ve 68. dakikalarda Ali Olwan kaydetti.

İKİNCİ ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDI

Bu sonuçla birlikte kadrosunda birçok önemli ismi bulunduran Fas, 2012'den sonra kupa tarihindeki ikinci şampiyonluğunu elde etti.