Haberler

FIFA Arap Kupası'nda şampiyon Fas oldu

FIFA Arap Kupası'nda şampiyon Fas oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2025 FIFA Arap Kupası'nda Fas, normal süresi 2-2 berabere biten final maçının uzatma devresinde Ürdün'ü 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

  • Fas, 2025 FIFA Arap Kupası finalinde Ürdün'ü uzatmalarda 3-2 yenerek şampiyon oldu.
  • Fas, Oussama Tannane'nin 4. dakikada ve Abderrazak Hamdallah'ın 88. ve 100. dakikalarda attığı gollerle maçı kazandı.
  • Fas, 2012'den sonra FIFA Arap Kupası'nda ikinci şampiyonluğunu kazandı.

2025 FIFA Arap Kupası'nda Ürdün'ü normal süresi 2-2 berabere biten final maçının uzatma devrelerinde 3-2 yenen Fas, şampiyonluğa ulaştı.

5 GOLLÜ MAÇTA ZAFER FAS'IN

Katar'ın Lusail kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanan final maçında Ürdün ile Fas karşılaştı. Fas, uzatmalara giden maçta rakibini Oussama Tannane'nin 4 ve Abderrazak Hamdallah'ın 88 ve 100. dakikalarda attığı gollerle mağlup etti. Eski Beşiktaşlı futbolcu Jamal Sellami'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Ürdün'ün gollerini ise ikincisi penaltıdan olmak üzere 48 ve 68. dakikalarda Ali Olwan kaydetti.

İKİNCİ ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDI

Bu sonuçla birlikte kadrosunda birçok önemli ismi bulunduran Fas, 2012'den sonra kupa tarihindeki ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Hakkında yakalama kararı olan Şeyma Subaşı paylaşımlarına devam ediyor

Şeyma Subaşı Instagram'da keyif çatmaya devam ediyor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSadi:

Helal olsun fasa bileklerini hakkıyla kazandılar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi

Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi
Özel'e Avrupa'da soğuk duş! Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı

Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı
PFDK'den Beşiktaşlı futbolcu El Bilal Toure'ye 2 maç ceza

PFDK'den Süper Lig devinin yıldızına 2 maç ceza! Taraftarlar tepkili
Hindistan'da tapınakta izdiham: 3 ton adak yemeği dakikalar içinde yağmalandı

Binlerce kilodan dakikalar içinde hiçbir şey kalmadı
Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi

Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi
97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur

97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur
Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı

Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı
Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz

Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz
Tarihin 'ilk tuvaleti' Afyonkarahisar'da keşfedildi

3 bin yıllık sürpriz! Tarihin 'ilk tuvaleti' o ilimizde bulundu
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
ABD Başkanı Donald Trump'tan iki ülkeye seyahat yasağı

ABD Başkanı Trump, iki ülkeye seyahat yasağı getirdi
Zlatan Ibrahimovic'in oğlu Vincent, Milan ile profesyonel sözleşme imzaladı

Artık o da babası Ibrahimovic'in efsane olduğu kulüpte
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
title