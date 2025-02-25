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FIFA, Adana Demirspor'un 6 puanını sildi

FIFA, Adana Demirspor'un 6 puanını sildi
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FIFA, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 1 dosyadan dolayı 6 puan silme cezası verdi. Bu sezon 3. kez aynı cezayı alan ve toplamda 12 puanı silinen mavi-lacivertli ekibin puanı -3'e düştü.

Trendyol Süper Lig'de en dibe demir atan Adana Demirspor'a bir kötü haber de FIFA'dan geldi.

6 PUANI SİLİNDİ

FIFA, bir dosyadan dolayı Adana temsilcisine 6 puan silme cezası verdi. TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada "FIFA Disiplin Komitesi tarafından; Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

BU SEZON 3. KEZ PUAN SİLME CEZASI

Galatasaray maçında sahadan çekildikten sonra da puan silme cezası alan Adana Demirspor, da önce bu sezon 2 kez puan silme cezasına çarptırılmıştı. 3. cezayla birlikte toplamda 12 puanı silinen mavi-lacivertli ekibin puanı -3 oldu. Akdeniz ekibi sezon başında ise kulüp lisans sürecini tamamlayamadığı için -3 puan cezası almıştı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıMehmet Ünyeli:

atın gitsin süperlige kambur olmuş bi takım

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Haber YorumlarıAhmet null:

O başkan oradayken hayır beklemeyin güzelim kulübü hırslarına kurban etti

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Ali Koç = Murat Sancak İkisi de kulübü siyasallaştıran ve emellerine alet eden zatlar.

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Haber YorumlarıSimurg Anka:

Kendi kendilerini batırdılar daha da zor toparlar.

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Haber YorumlarıLokman Babacan:

Ali koctan iyi para aldı maçtan cekilerek

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Şimdi Seni Gaawaad FİRRİLDAK Biiç Kuzucuk üçkağıtçı Ali Koç'un Kurtarsin

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Haber YorumlarıSer_hat:

Adana başkanı Ali koçdan yardım istesin.bi 6 puan ateşlesin fener

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Haber YorumlarıKadir serhat:

beter olun sahadan çekilmeyi biliyorsunuz hava atmak için amatör kümeye düşersiniz ins

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Haber YorumlarıBedri Sinan Tüzel:

ligden çekilin

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Haber YorumlarıErdalO Berkcan:

ligden çekilin en iyisi bi nevi hırs kulübü olmuş Adanaspor bütün takımlar oynuyor ne olursa olsun onlar enayimi bu böyle yürümez bu takım revizyon istiyor bütün yönetim değişmeli

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