FIFA, Adana Demirspor'un 6 puanını sildi
FIFA, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 1 dosyadan dolayı 6 puan silme cezası verdi. Bu sezon 3. kez aynı cezayı alan ve toplamda 12 puanı silinen mavi-lacivertli ekibin puanı -3'e düştü.
Trendyol Süper Lig'de en dibe demir atan Adana Demirspor'a bir kötü haber de FIFA'dan geldi.
6 PUANI SİLİNDİ
FIFA, bir dosyadan dolayı Adana temsilcisine 6 puan silme cezası verdi. TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada "FIFA Disiplin Komitesi tarafından; Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.
BU SEZON 3. KEZ PUAN SİLME CEZASI
Galatasaray maçında sahadan çekildikten sonra da puan silme cezası alan Adana Demirspor, da önce bu sezon 2 kez puan silme cezasına çarptırılmıştı. 3. cezayla birlikte toplamda 12 puanı silinen mavi-lacivertli ekibin puanı -3 oldu. Akdeniz ekibi sezon başında ise kulüp lisans sürecini tamamlayamadığı için -3 puan cezası almıştı.