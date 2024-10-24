FIFA açıkladı: İşte Türkiye'nin dünya sıralamasındaki yeri
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Ekim ayı dünya sıralamasını açıkladı. A Milli Futbol Takımımız, ilk 5'in değişmediği sıralamada 26. sırada yerini korudu.
FIFA, internet sitesinden Ekim ayı dünya sıralamasını açıkladı. A Milli Futbol Takımımızın sıralamadaki yeri değişmedi.
TÜRKİYE 26. SIRADAKİ YERİNİ KORUDU
Ay-yıldızlılar, FIFA dünya sıralamasında 26. basamaktaki yerini korudu. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre, UEFA Uluslar B Ligi'nde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 9,63 puan toplayan Türkiye, toplamda 1548,15 puana ulaştı.
ARJANTİN ZİRVEYİ BIRAKMADI
Dünya Kupası'nın son sahibi ve 2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin, ilk sırayı kaptırmadı. Listenin ilk 6 sırasındaki ekipler yerini korurken, Portekiz 7. sıraya, İtalya da 9. sıraya yükseldi. Hollanda ve Kolombiya ise birer basamak geriledi. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 28 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak.
İŞTE O SIRALAMA
FIFA ekim ayı sıralamasında ilk 10 şu şekilde;
- Arjantin: 1883.5
- Fransa: 1859.85
- İspanya: 1844.33
- İngiltere: 1807.83
- Brezilya: 1784.37
- Belçika: 1761.27
- Portekiz: 1752.68
- Hollanda: 1748.24
- İtalya: 1729.4
- Kolombiya: 1724.37