Haberler

FIFA, 2026 Dünya Kupası finalinin oynanacağı stadın çimlerini satacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIFA, 2026 Dünya Kupası finalinin oynanacağı New York New Jersey Stadı'nın çimlerini reçineyle koruyarak 450 ila 3000 dolar arasında satışa çıkarıyor. Dört farklı kategoride toplam 8.104 adet üretilecek çim parçaları, final maçından sonra kargolanacak ve satışlardan 11,2 milyon dolar gelir bekleniyor.

FIFA, 2026 Dünya Kupası finalinin oynanacağı New York New Jersey Stadı'nın çimlerini küçük parçalar halinde internetten satışa sunacak.

Reçine içine gömülerek koruma altına alınacak çim parçalarının fiyatı 450 dolardan başlayacak.

19 Temmuz'da oynanacak final maçından sonra kargolanacak ve yalnızca ABD, Birleşik Krallık ile Avrupa'daki alıcılara gönderilebilecek çimlerin 900, 1200 ve 3000 dolarlık farklı fiyatlardaki seçenekleri de olacak.

Dört kategorideki ürünlerin her birinden 2.026 adet üretileceği ve tüm ürünlerin satılması durumunda 11,2 milyon dolardan fazla gelir elde edileceği kaydedildi.

3000 dolarlık paketin içinde altın işlemeli metal hatıra bilet, mini bir Dünya Kupası final topu replikası ve kristal kesim cam bir Dünya Kupası kupası da yer alıyor.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman hastaneye kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cenazede bunu da gördük! Yarı çıplak direk dansı yaptı

Böylesini de gördük! Cenazede bu halde direk dansı yaptı
TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü

TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz

Rusya, Türkiye ile ilgili gündem yaratan iddiayı doğruladı
İsrail devlet televizyonu: İsrail, ABD'nin talebi üzerine Lübnan'a saldırılarını durdurdu

Trump istedi, Netanyahu ikiletmedi! Orduya talimatı verdi
İki ilde alarm! Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu

İki ilde alarm! Sucuk ve kıymadan neler çıktı neler
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı

Ölü bulunan çocukla ilgili gerçek halkı ayaklandırdı! Linç ettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizi izlemeye devam edin' demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası

Erdoğan "Bizi izleyin" demişti! Kriz çıkaran silahlar Araplara satıldı