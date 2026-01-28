Haberler

FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası 2026 kura çekimini Harun Erdenay ve Semih Erden gerçekleştirecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası 2026 kura çekimi, 29 Ocak 2024'te İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kura çekiminde Harun Erdenay ve Semih Erden yer alacak. Turnuva, 27 Haziran - 5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası 2026 kura çekimini Harun Erdenay ve Semih Erden gerçekleştirecek.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 17 yaş altı (U17) Basketbol Dünya Kupası 2026 kura çekimi, 29 Ocak saat 12.00'de, İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Türk milli takımının efsane isimleri Harun Erdenay ve Semih Erden, dünya şampiyonluğu mücadelesi verecek 16 takımın yolunu belirleyecek kura çekiminde sahnede yer alacak.

Organizasyon, 27 Haziran - 5 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek.

FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası 2026'ya katılan takımlar, Nike tarafından sunulan güncel FIBA Erkekler Dünya Sıralaması ile FIBA 2025 U16 Erkekler Kıtasal Kupaları sonuçları doğrultusunda kıtaların güç dengesini yansıtacak şekilde oluşturulan dört torbaya ayrıldı.

Torbalara dağılım şu şekilde:

1. Torba: Türkiye, ABD, Sırbistan, Litvanya

2. Torba: Slovenya, İtalya, Avustralya, Kanada

3. Torba: Fransa, Çin, Yeni Zelanda, Venezuela

4. Torba: Fildişi Sahili, Japonya, Kamerun, Porto Riko

Her torbadaki takımlar dört gruba dağıtılacak ve müsabaka numaraları belirlenecek. Aynı grupta Afrika, Amerika ve Asya/Okyanusya kıtalarından en fazla 1 takım yer alacak. Aynı grupta Avrupa'dan en az 1, en fazla 2 takım bulunacak. ABD ve Venezuela, tablonun aynı tarafında yer alamayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz

ABD Türkiye'nin komşusunu böyle tehdit etti: Menzilde 40 bin asker var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi

Seks partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini verdi
Jose Mourinho, transferdeki bombayı Fenerbahçe'nin yıldızıyla patlatıyor

Transferdeki bombayı Fener'in yıldızıyla patlatıyor
26 ilde yapılan 'Kim cumhurbaşkanı olsun?' anketi: Arada 15 puan fark var

26 ilde yapılan "Kim cumhurbaşkanı olsun" anketi: Arada 15 puan fark var
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'tan sürpriz transfer

Anlaşma sağlandı! Süper Lig devinden sürpriz transfer
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok