Üye Girişi
Haberler

FIBA Kıtalararası Kupa 2024'te 5 bölgeden kulüpler yer alacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIBA Kıtalararası Kupa, 12-15 Eylül tarihleri arasında Singapur Spor Merkezi'nde oynanacak ve turnuvaya Okyanusya kıtasından bir takımın da katılmasıyla kupada ilk defa 5 bölgenin tamamından kulüpler yer alacak.

34. kez düzenlenen FIBA Kıtalararası Kupa, 12-15 Eylül tarihleri arasında Singapur Spor Merkezi'nde oynanacak ve turnuvaya Okyanusya kıtasından bir takımın da katılmasıyla kupada ilk defa 5 bölgenin tamamından kulüpler yer alacak.

FIBA Kıtalararası Kupa 2024'te Basketbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu Unicaja, Basketbol Şampiyonlar Ligi Amerika şampiyonu Quimsa, Basketbol Afrika Ligi şampiyonu Petro de Luanda, NBA Gelişim Ligi'nden NBA G League United, Avustralasya Ulusal Basketbol Ligi şampiyonu Tasmania JackJumpers ve Basketbol Şampiyonlar Ligi Asya şampiyonu Bahreyn'den Al Riyadi yer alıyor.

Her takım kendi grubundaki takımlarla karşılaşacak ve iki grubun galibi, 2024 şampiyonunu belirlemek için 15 Eylül'deki finalde karşı karşıya gelecek. İki grubu ikinci bitiren takımlar ise üçüncülük maçında karşı karşıya gelirken, kendi gruplarını üçüncü bitiren takımlar genel klasmanda beşincilik için mücadele edecek.

FIBA Kıtalararası Kupa 2024'te gruplar şöyle:

A Grubu: Unicaja, Petro de Luanda, Al Riyadi

B Grubu: Quimsa, NBA G League United, Tasmania JackJumpers

Turnuvada maçların takvimi ise şu şekilde:

12 Eylül Perşembe

TSİ 12.00 NBA G League United - Quimsa (B Grubu)

TSİ 15.00 Petro de Luanda - Unicaja (A Grubu)

13 Eylül Cuma

TSİ 12.00 Tasmania JackJumpers - Quimsa (B Grubu)

TSİ 15.00 Al Riyadi - Unicaja (A Grubu)

14 Eylül Cumartesi

TSİ 08.00 NBA G League United - Tasmania JackJumpers (B Grubu)

TSİ 11.00 Petro de Luanda - Al Riyadi (A Grubu)

15 Eylül Pazar

TSİ 08.00 Sıralama 5-6 maçı

TSİ 11.00 Üçüncülük maçı

TSİ 14.00 Final - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Singapur Güncel Eylül Spor

Dilruba adına özür dileyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok zor bir şey istedi: Şimdi sıra sende

Dilruba adına özür dileyen Özel, Erdoğan'dan çok zor bir şey istedi: Sıra sende

 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü

Narin cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü

 İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi

İşte sır cinayetle ilgili hesap verenlerin listesi
Bomba iddia! Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF'de işe başladı

Tekmeci Yusuf'a ödül gibi görev
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Narin'in katili kim? SON DURUM! Narin'i kim öldürdü? Yusuf Yerkel kimdir? Yusuf Yerkel kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Narin'in gözaltına alınan kaç amcası var, kaç kuzeni var, kaç yengesi var? KOSKİ Konya su kesintisi! 11-12 Eylül Meram, Karatay, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 11-12 Eylül İnegöl, Mudanya, Mustafakemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Narin Güran davasında kaç kişi gözaltına alındı? Aileden kaç kişi gözaltında, annesi, babası, abisi, amcaları, gözaltında mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 11-12 Eylül Ataşehir, Sancaktepe, Sultangazi, Esenler su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? İZSU İzmir su kesintisi! 11-12 Eylül Aliağa, Karabağlar, Kiraz su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 11 Eylül Çarşamba Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Adana ASKİ su kesintisi! 11-12 Eylül Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Kumluca 11-12 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title