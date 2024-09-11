FIBA Kıtalararası Kupa 2024'te 5 bölgeden kulüpler yer alacak

34. kez düzenlenen FIBA Kıtalararası Kupa, 12-15 Eylül tarihleri arasında Singapur Spor Merkezi'nde oynanacak ve turnuvaya Okyanusya kıtasından bir takımın da katılmasıyla kupada ilk defa 5 bölgenin tamamından kulüpler yer alacak.

FIBA Kıtalararası Kupa 2024'te Basketbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu Unicaja, Basketbol Şampiyonlar Ligi Amerika şampiyonu Quimsa, Basketbol Afrika Ligi şampiyonu Petro de Luanda, NBA Gelişim Ligi'nden NBA G League United, Avustralasya Ulusal Basketbol Ligi şampiyonu Tasmania JackJumpers ve Basketbol Şampiyonlar Ligi Asya şampiyonu Bahreyn'den Al Riyadi yer alıyor.

Her takım kendi grubundaki takımlarla karşılaşacak ve iki grubun galibi, 2024 şampiyonunu belirlemek için 15 Eylül'deki finalde karşı karşıya gelecek. İki grubu ikinci bitiren takımlar ise üçüncülük maçında karşı karşıya gelirken, kendi gruplarını üçüncü bitiren takımlar genel klasmanda beşincilik için mücadele edecek.

FIBA Kıtalararası Kupa 2024'te gruplar şöyle:

A Grubu: Unicaja, Petro de Luanda, Al Riyadi

B Grubu: Quimsa, NBA G League United, Tasmania JackJumpers

Turnuvada maçların takvimi ise şu şekilde:

12 Eylül Perşembe

TSİ 12.00 NBA G League United - Quimsa (B Grubu)

TSİ 15.00 Petro de Luanda - Unicaja (A Grubu)

13 Eylül Cuma

TSİ 12.00 Tasmania JackJumpers - Quimsa (B Grubu)

TSİ 15.00 Al Riyadi - Unicaja (A Grubu)

14 Eylül Cumartesi

TSİ 08.00 NBA G League United - Tasmania JackJumpers (B Grubu)

TSİ 11.00 Petro de Luanda - Al Riyadi (A Grubu)

15 Eylül Pazar

TSİ 08.00 Sıralama 5-6 maçı

TSİ 11.00 Üçüncülük maçı

TSİ 14.00 Final - İSTANBUL