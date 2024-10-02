FIBA Kadınlar Süper Kupa Maçı Olaylar Nedeniyle Yarına Ertelendi

FIBA Kadınlar Süper Kupa maçı çıkan olaylar nedeniyle yarına ertelendi

Gürsoy OLCA - Sacit GÖNCÜ / İSTANBUL, - Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş Kadın Basketbol Takımları arasında oynanan FIBA Süper Kupa maçı tribünlerde yaşanan olayların ardından yarına ertelendi. Mücadele yarın seyircisiz oynanacak.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçta son EuroLeague Women şampiyonu Fenerbahçe ile FIBA Avrupa Kupası (EuroCup) finalisti Beşiktaş karışı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk periyodunun başında 2'nci dakikada skor henüz 4-2 Fenerbahçe lehine iken her iki tribünden de atılan meşale ve yabancı cisimler nedeniyle takımlar hakem kararıyla soyunma odasına gönderildi. Yaklaşık 30 dakikalık aranın ardından salonun boşaltılacağı ve maçın seyircisiz oynanacağı kararı anons edildi.

Emniyet güçlerinin gözetiminde salondan önce Beşiktaşlı sonra Fenerbahçeli taraftarlar çıkarıldı.

Kulüpler arasında ve daha sonra FIBA ile yapılan görüşmeler neticesinde maçın yarın saat 16.00'da oynanmasına karar verildi. Kararı, FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa ve iki kulübün başkanı birlikte açıkladı.