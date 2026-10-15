FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Çimsa ÇBK Mersin, Sleza Wroclaw'ı 72-59 yendi

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Çimsa ÇBK Mersin, Sleza Wroclaw'ı 72-59 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu ilk maçında Çimsa ÇBK Mersin, sahasında Polonya'nın Sleza Wroclaw takımını 72-59 yendi. Servet Tazegül'de oynanan karşılaşmada devreyi 36-29 önde tamamlayan Mersin ekibi, gruba galibiyetle başladı.
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu ilk maçında Çimsa ÇBK Mersin, sahasında Polonya'nın Sleza Wroclaw takımını 72-59 yendi.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Alija Ferevski (Kuzey Makedonya), Luka Manojlovic (Sırbistan), Urfan Bayramlı (Azerbaycan)
ÇİMSA ÇBK Mersin: Leite 18, Büşra Akbaş 3, Burke 23, Diaby 10, Samuelson 4, Thomas 6, Ayşenaz Harma 2, Sinem Ataş, Azra Erçelik, Iagupova 6, Esra Ural
Sleza Wroclaw: Gaston 20, Kulinsha 2, Alston 15, Strautmane, Melnicka 11, Maryam Gultekin 5, Puc, Gajda 2, Rutkowska 4
1. Periyot: 22-9
Devre: 36-29
3. Periyot: 54-43