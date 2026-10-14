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FIBA Eurocup: Körfez Basket: 74 - Elan Chalon: 65

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FIBA Europe Cup F Grubu 2. hafta mücadelesinde Körfez Basket, sahasında Fransa temsilcisi Elan Chalon’u 74-65 mağlup etti.

FIBA Europe Cup F Grubu 2. hafta mücadelesinde Körfez Basket, sahasında Fransa temsilcisi Elan Chalon'u 74-65 mağlup etti.

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Paulina Gajdosz, Marius Ciulin, Tomasz Wit Langowski

Körfez Basket: Boo Buie 8, Johnny Davis 21, Mert Akay 6, Berk Akın 3, Matt Mitchell 13, Atahan Demirtaş, Efe Sarıca, Altan Çamoğlu, Oscar Cluff 12, Alex Reese 5, Paulius Danusevicius 3, Filip Barna 3

Başantrenör: Serhan Kavut

Elan Chalon: Noa Kouakou-Heugue 2, Clarence Nadolny 13, Aher Uguak, Damian Dunn 5, Jeremiah Hill 9, Matheo Leray 7, Jacob Grandison 5, Grant Golden 9, Jeriah Horne 8, Carl Ponsar 7

Başantrenör: Elric Delord

1. Periyot: 17-18

Devre: 39-38

3. Periyot: 56-48

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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