FIBA Erkekler Dünya Sıralaması Yeni Modeliyle Güncellendi

FIBA Erkekler Dünya Sıralaması Yeni Modeliyle Güncellendi
Güncelleme:
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Erkekler Dünya Sıralaması'nın yeni versiyonunu tanıttı. Yeni sistem, takımların puan kazanımını güncel ve daha adil hale getirerek, uluslararası turnuvalardaki performanslarını daha iyi yansıtmayı amaçlıyor.

Basketbolun dünya çapındaki yönetim organı olan Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), FIBA Erkekler Dünya Sıralaması'nın yeni versiyonunu hayata geçirdi.

Assist Research şirketinin desteği ve matematiksel uzmanlığı sayesinde, FIBA üç ana hedef doğrultusunda geliştirilen iyileştirilmiş bir sıralama modeli oluşturdu:

Daha basit olması,

Sonuçları daha güncel şekilde yansıtması

Turnuvalarda ileri aşamalara yükselen takımları daha fazla ödüllendirmesi

Yeni sistem, 2017'de tanıtılan ve FIBA'nın uluslararası basketbol müsabaka yapısını desteklemek için oluşturulan modelin temel ilkelerini koruyor. Ayrıca maç bazlı yaklaşımı sürdürerek, sıralamalar her eleme penceresinden sonra ve her büyük FIBA organizasyonu sonrasında güncellenmeye devam edecek. Böylece takımlar ilerlemelerini gerçek zamanlı olarak takip edebilecek.

Sistem nasıl çalışıyor?

Milli takımlar oynadıkları her maç için puan kazanır, hiçbir zaman puan kaybetmezler. Her iki takım da maç için temel puan alır; kazanan takım ise çeşitli kaynaklardan gelen ekstra bonus puanlar kazanır. Turnuvaların ileri aşamalarındaki maçlar daha fazla puan kazandırır.

Verilen puan miktarı, organizasyona veya bölgeye göre değişir.

3 temel değişiklik

1- Adaptif modelden kümülatif modele geçiş

Önceden, bir maçta toplam bin puan galip ve mağlup takım arasında paylaştırılıyor, daha sonra bu puanlar her takımın ortalama sıralama katsayısına ağırlıklı şekilde ekleniyordu. Bu adaptif model, artık kümülatif bir modelle değiştirildi. Yani takımlar bir maç oynadıklarında, mevcut puan toplamlarına yeni puanlar ekleyecekler. Puanlar bölüşülmeyecek, birikecek.

2- Güncellenmiş zaman indirgeme

Geçmişte, sıralama puanları sekiz yıllık bir dönem boyunca azalıyor ve her iki yılda bir düşürülüyordu. Yeni sistemde ise, her büyük FIBA organizasyonundan önce (Dünya Kupaları, Olimpiyat Oyunları, Kıtasal Kupalar) takımların sıralama puanlarına yüzde 33'lük standart bir indirim uygulanacak. Bu ayarlamadan sonra takımların sıralama sırası değişmeyecek.

3- Turnuvalar için geliştirilmiş puanlama sistemi

Turnuva ilerleme ödülleri artık daha ayrıntılı olacak. Takımlar her turda ilerledikçe daha fazla puan kazanacak.

Bölgesel katsayılar

Adalet ve dengeyi sağlamak için, tıpkı önceki sistemde olduğu gibi, her bölgeye (Afrika, Amerika, Asya (Okyanusya dahil) ve Avrupa) bireysel katsayılar atanacak. Ancak bu katsayılar artık son dört yılda tüm bölge takımlarının küresel etkinliklerdeki sonuçlarına dayanarak matematiksel olarak yeniden kalibre edildi.

Bölgesel katsayılar, her bölgenin takımlarının en güncel sonuçlarını yansıtmak amacıyla her dört yılda bir yeniden kalibre edilmeye devam edecek.

Uygulama

Yeni sistem, 24 Kasım'da dünyanın dört bir yanında başlayacak olan FIBA Basketbol Dünya Kupası 2027 Elemeleri'nin ilk penceresiyle birlikte yürürlüğe girecek. Sistemin başlangıcında, mevcut takım sıralamaları ve puanları değişmeden kalacak. Yeni FIBA Erkekler Dünya Sıralaması'nın hayata geçirilmesini, gelecek yıl aynı metodolojiye dayanan FIBA Kadınlar, Erkek Gençler ve Kızlar Dünya Sıralaması sistemlerindeki güncellemeler izleyecek. - İSTANBUL

