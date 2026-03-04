Haberler

FIBA Dünya Kupası, İstanbul'da
Basketbolun mucidi James Naismith'in adını taşıyan FIBA Dünya Kupası, Türkiye-Sırbistan karşılaşması öncesinde İstanbul'un tarihi ve kültürel simgelerini ziyaret etti. Kupa turu, spor ve kültürü bir araya getirerek özel anlara sahne oldu.

Basketbolun mucidi James Naismith'in adını taşıyan Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Dünya Kupası, 2 Mart tarihinde oynanan Türkiye- Sırbistan karşılaşması kapsamında İstanbul'a getirildi.

60 santimetre uzunluğunda ve yaklaşık 9 kilogram ağırlığındaki kupa, mücadele öncesinde İstanbul'un tarihi ve kültürel simgelerini ziyaret ederek şehrin farklı noktalarında basketbolseverlerle buluştu.

Dünya basketbolunun en prestijli kupası olan FIBA Dünya Kupası'nın İstanbul turu, spor ile kültürün bir araya geldiği özel anlara sahne oldu. Kupa turu kapsamında Galata Kulesi, Sultanahmet Meydanı, Kapalıçarşı, Ortaköy Camii, Çamlıca Kulesi ve Beylerbeyi'ni içeren bu özel rota, kupanın şehrin simge noktalarıyla aynı karede buluşmasını sağladı.

Türkiye - Sırbistan karşılaşması dolayısıyla İstanbul'a gelen FIBA Dünya Kupası hem organizasyonun önemini hem de Türk basketbolunun uluslararası arenadaki güçlü konumunu bir kez daha gözler önüne serdi. İstanbul'daki bu anlamlı ziyaret, basketbolun evrensel heyecanını şehrin tarihi atmosferiyle buluşturan özel bir organizasyon olarak kayıtlara geçti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
