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FIBA Avrupa Kupası Elemeleri: BC Nevezis 100-84 FC Porto

Manisa'da düzenlenen FIBA Avrupa Kupası Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçta BC Nevezis ile FC Porto karşılaştı. Porto, 100-84'lük skorla galip geldi. Landis 31 sayıyla Porto'nun en skorer ismi oldu.