FIBA Avrupa Kupası Elemeleri: BC Nevezis 100-84 FC Porto
Manisa'da düzenlenen FIBA Avrupa Kupası Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçta BC Nevezis ile FC Porto karşılaştı. Porto, 100-84'lük skorla galip geldi. Landis 31 sayıyla Porto'nun en skorer ismi oldu.
BC Nevezis: 100-84
Ersan ERDOĞAN / MANİSA,
SALON: Muradiye
HAKEMLER: Georgios Poursandis, Radomr Vojinovic, Petar Pesic
FC PORTO: Barber 10, Melvin 21, Fayne 14, Landis 31, Omlid 10, Queiroz 7, Camacho 3, Kloof 4, Cardoso, Gomes
BC NEVEZIS: Basic 7, McNeil 8, Okouo 7, Vaitkus 19, Waterman 7, Jurgens 1, Galloway 23, Grenda, Marcinkevicius 6, Macijauskas 4, Keliacius 2
1'İNCİ PERİYOT: 25-23
İLK YARI: 38-35
3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-59
5 FAUL: 39.39 Fayne (FC Porto )
Manisa'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIBA Avrupa Kupası (Europe Cup) Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçta Portekiz temsilcisi Porto ile Litvanya ekibi Nevezis karşılaştı. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşma Porto'nun 100-84 üstünlüğü ile sona erdi. Porto'da Landis 31 sayıyla yıldızlaştı. Nevezis'de ise Galloway 23 sayıyla oynadı. Elemelerde yarın aynı salonda saat 19.00'da Manisa Büyükşehir Belediyespor-Nevezis maçı oynanacak.