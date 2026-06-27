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FIBA Altyapı Gelişim Projesi'nin final kampı, Çanakkale'de tamamlandı

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Türkiye Basketbol Federasyonu koordinatörlüğünde düzenlenen FIBA Altyapı Gelişim Projesi'nin final kampı, Çanakkale'de tamamlandı. Kampta Türkiye, Kosova, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Romanya'nın kız ve erkek takımları mücadele etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu koordinatörlüğünde, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Kosova ve Romanya basketbol federasyonları ortaklığında 2016'dan bu yana düzenlenen FIBA Altyapı Gelişim Projesi'nin final kampı, Çanakkale'de sona erdi.

Kampta Türkiye'nin yanı sıra Kosova, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Romanya'nın kız ve erkek takımları mücadele etti.

Çanakkale'deki Sporcu Gelişim Merkezi Ana Spor Salonu'nda oynanan maçlar, Türkiye Basketbol Federasyonunun YouTube kanalından canlı yayımlandı.

Kampın son gününde, Kuzey Makedonya ve Kosova ile Bulgaristan ve Türkiye'nin kız ve erkek takımları karşılaştı.

Kaynak: AA / Burak Akay
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