Letonya ve ABD, FIBA 3x3 Dünya Kupası 2026'da şampiyon oldu

Varşova'da düzenlenen Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 3x3 Dünya Kupası 2026'da kadınlarda finalde Avustralya'yı 21-20 mağlup eden ABD ve erkeklerde finalde Almanya'yı 20-15 mağlup eden Letonya şampiyonluğa ulaştı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 3x3 Dünya Kupası 2026, Varşova'da düzenlendi. Letonya, tarihinde ilk kez FIBA 3x3 Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanarak; Olimpiyat altını (Tokyo 2020), FIBA 3x3 Avrupa Kupası (2017) ve FIBA 3x3 Dünya Kupası (2026) kazanan ilk takım oldu. Letonya daha önce 2020'de FIBA 3x3 Dünya Turu şampiyonluğunu da müzesine götürmüştü. Kadınlarda ise ABD, FIBA 3x3 Dünya Kupası'ndaki dördüncü şampiyonluğunu kazandı. Daha önce 2012, 2014 ve 2023'te kupayı kazanan ABD, 2026'da da zirveye çıktı.

Erkekler sıralaması

1. Letonya

2. Almanya

3. Sırbistan

4. Fransa

5. Litvanya

6. Hollanda

7. Avusturya

8. Amerika Birleşik Devletleri

9. Çekya

10. Yeni Zelanda

11. Madagaskar

12. Belçika

13. Brezilya

14. İspanya

15. Moğolistan

16. Porto Riko

17. Çin

18. Polonya

19. Avustralya

20. Japonya

Kadınlar sıralaması

1. Amerika Birleşik Devletleri

2. Avustralya

3. Hollanda

4. Azerbaycan

5. Almanya

6. Ukrayna

7. Macaristan

8. Fransa

9. Letonya

10. Çin

11. Litvanya

12. Çekya

13. İspanya

14. Kanada

15. Japonya

16. Polonya

17. Filipinler

18. Moğolistan

19. İtalya

20. Madagaskar - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı