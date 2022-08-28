FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 72 Sırbistan: 79

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu ikinci maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Sırbistan'a 79-72'lik skorla mağlup oldu.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu ikinci maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı evinde Sırbistan ile mücadele etti. Müsabakaya hızlı başlayan Sırbistan, Nikola Jokic'in boyalı alandan bulduğu sayılarla ilk periyodu 26-11 önde tamamladı. İkinci periyotta milliler özellikle Alperen Şengün ile hücumda biraz etkinliğini arttırsa da Jovic'i pota altında tutmakta zorlandı ve Nikola Kalinic'in son saniyede uzaktan attığı üçlükle Sırbistan devreye 21 sayı farkla 47-28 üstün girdi.

Üçüncü periyotta ay-yıldızlılar, Cedi Osman, Melih Mahmutoğlu ve Alperen Şengün'ün önderliğinde farkı 7 sayıya kadar düşürdü (48-55). Sırbistan, Guduric ve Kalinic ile üç sayı çizgisinin gerisinden sayılar bulsa da milliler, Ercan Osmani'nin son saniyelerde bulduğu üçlükle periyodu 65-55 geride kapattı. Son periyodun başında Milli Takım, Furkan Korkmaz ve Cedi Osman'ın basketleri ile farkı 4 sayıya düşürdü (62-66). Cedi Osman'ın üst üste bulduğu basketlerle son 3 dakika kala maçta eşitlik sağlandı (71-71). Son anlarda kritik hatalar yapan milliler, parkeden 79-72'lik skorla mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın en skoreri Sırbistan'da 24 sayı ile oynayan Nikola Jokic olurken, millilerde de Cedi Osman 22 sayı ile maçı tamamladı.

Kapalı gişe oynandı

A Milli Basketbol Takımı'nın Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynadığı Sırbistan maçında tribünler tamamen doldu. Taraftar mücadeleye boyunca tezahüratlarıyla millilere destek oldu.

Türkiye - Sırbistan karşılaşmasını özel bir isim de takip etti. Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, eşiyle birlikte saha kenarından maçı izledi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Antonio Conde x, Martin Horozov x, Michal Proc x

Türkiye: Shane Larkin x 4, Şehmus Hazer x, Onuralp Bitim x, Cedi Osman xxx 22, Furkan Haltalı x, Melih Mahmutoğlu xx 7, Sadık Emir Kabaca x, Buğrahan Tuncer x, Sertaç Şanlı x, Furkan Korkmaz xxx 18, Alperen Şengün xxx 17, Ercan Osmani 4

Başantrenör: Ergin Ataman

Sırbistan: Vanja Marinkovic x, Nikola Kalinic xxx 14, Vladimir Lucic xx 11, Nikola Jokic xxx 24, Marko Jagodic-Kuridza x 7, Vasilije Micic x 5, Marko Guduric xxx 14, Ognjen Jaramaz x, Nikola Milutinov x 4

Başantrenör: Svetislav Pesic

1.Periyot: 26-11 (Sırbistan lehine)

Devre: 47-28 (Sırbistan lehine)

3.Periyot: 65-55 (Sırbistan lehine)

5. faulle çıkan: Vladimir Lucic (Sırbistan) - İSTANBUL