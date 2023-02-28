FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Belçika: 54 Türkiye: 82 Spor Haberleri A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 6 maçında deplasmanda karşılaştığı Belçika'yı 82-54 mağlup etti. A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 6 maçında deplasmanda karşılaştığı Belçika'yı 82-54 mağlup etti. Salon: Mons Arena Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Lorenzo Baldini (İtalya), Boris Krejic (Slovenya) Belçika: Emmanuel Lecomte xxx 14, Alexandre Libert x 6, Thijs de Ridder xx 8, Vrenz Bleijenbergh x 5, Thibault Vanderhaegen x 3, Kevin Tumba x 2, Siebe Ledegen x, Milan Samardzic x, Jonathan Tabu x 5, Xander Pintelon x 5, Vincent Kesteloot x 4, Haris Bratanovic x 2 Başantrenör: Dario Gjergja Türkiye : Doğuş Özdemiroğlu xxx 19, Ercan Osmani xxx 15, Şehmuz Hazer xxx 13, Sadık Emin Kabaca xx 9, Okben Ulubay x 5, Berke Büyüktuncel x 6, Muhsin Yaşar x 6, Yiğit Arslan x 4, Erkan Yılmaz x 3, Ömer İlyasoğlu x 2, Berk Uğurlu Başantrenör: Ergin Ataman 1. Periyot: 14-22 (Türkiye lehine) Devre: 31-45 (Türkiye lehine) 3. Periyot: 45-64 (Türkiye lehine) - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı Türkiye Belçika Spor Haberler

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