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Özlem Yalman FIBA finalinde düdük çalacak

Özlem Yalman FIBA finalinde düdük çalacak
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FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda Fransa ile İspanya arasında oynanacak final mücadelesinde, FIBA hakemlerinden Özlem Yalman düdük çalacak.

FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Fransa ile İspanya arasında oynanacak final mücadelesinde, FIBA hakemlerinden Özlem Yalman düdük çalacak.

FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası finalinde Fransa ile İspanya, İsveç'in Stockholm kentindeki Kista Convention Centre 1'de saat 21.30'da karşı karşıya gelecek. Müsabakayı FIBA hakemi Özlem Yalman yönetecek. Yalman'ın yanı sıra Sonia Teixeira (Portekiz) ve Sara Mansson (İsveç) de müccadelede görev alacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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