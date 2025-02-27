Bahçeli'nin el sıkmasıyla başladı, Öcalan'ın çağrısına kadar geldi! İşte tarihi süreçte yaşananlar

Bahçeli'nin el sıkmasıyla başladı, Öcalan'ın çağrısına kadar geldi
Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı

Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli
Öcalan'ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel'den ilk açıklama

Özel'in tarihi çağrıya ne diyeceği merak konusuydu: İzin vermeyeceğiz
Öcalan'ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler

Öcalan'ın çağrısını YPG dinlemeyecek gibi! Elebaşının sözleri ilginç

Feyzullah Aktürk, Tiran'da Bronz Madalya Kazandı

Feyzullah Aktürk, Tiran'da Bronz Madalya Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen Muhamet Malo 2. Ranking Serisi Turnuvası'nda milli güreşçi Feyzullah Aktürk, 92 kilogram kategorisinde bronz madalya elde etti. Aktürk, turnuvada İsviçreli ve Slovak rakiplerini yenerken, yarı finalde İranlı rakibine mağlup oldu. Bronz madalya mücadelesinde Gürcü rakibini geçerek turnuvayı üçüncülükle tamamladı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Muhamet Malo 2. Ranking Serisi Turnuvası'nda milli güreşçi Feyzullah Aktürk bronz madalya kazandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Muhamet Malo 2. Ranking Serisi Turnuvası'nda mindere çıktı. 92 kilogramda mücadele eden Feyzullah Aktürk, ilk turda İsviçreli Samuel Scherrer'i 8-1 mağlup etti. Çeyrek finalde Slovak Boris Makoev'i 7-5 yenerek yarı finale adını yazdırdı. Ancak yarı finalde İranlı Kamran Ghorban Ghasempour'a mağlup oldu. Bronz madalya mücadelesinde ise Gürcü rakibi Miriani Maisuradze'yi mağlup eden Aktürk, turnuvayı üçüncülükle tamamladı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

125 kilogramda mücadele eden Hakan Büyükçıngıl ise ilk turda Kazakistanlı Nursultan Azov'u 4-0 mağlup etti. Çeyrek finalde Gürcü Solomon Manashvili'yi 7-3 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İranlı Amir Hoseyin Abbas Zare ile karşı karşıya gelerek 3-0 mağlup oldu. Bronz madalya mücadelesinde ise bağımsız sporcu Dzianis Khramiankou'ya 8-6 mağlup olarak turnuvayı 5. sırada tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
img

Kral talimatı verdi: Bu yıl ülkede kurban kesilmeyecek
img

Simpsonlar'ın kehaneti gerçek mi oluyor? Ülkede OHAL ilan edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jose Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a 1 maç men cezası

Özellikle Mourinho'nun cezası öyle böyle değil
Haberler.com ve Nişantaşı Üniversitesi'nden Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ Çalıştayı

Haberler.com ve Nişantaşı Üniversitesi'nden yapay zeka çalıştayı
Öcalan'ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim'den ilk yorum

Öcalan'ın çağrısına muhatabından ilk yorum
Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı! Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın notunu paylaştı

Öcalan'ın şartı, satır arasında gizli
Çin açık açık tehdit etti: Er ya da geç sizi almaya geleceğiz

Çin açık açık tehdit etti: Er ya da geç sizi almaya geleceğiz
Öcalan'ın çağrısı okunurken, İYİ Parti genel merkezine dev afiş asıldı: Unutturmayacağız

Öcalan'ın çağrısı okunurken yaptılar! İYİ Parti merkezinde dev afiş

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.