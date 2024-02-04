Feyyaz Uçar'dan taraftarı deli edecek Semih sözleri: Takımda tutamayız

Süper Lig devi Beşiktaş'ın Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, 2-0 galip geldikleri Trabzonspor maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

"SEMİH'İ TAKIMDA TUTAMAYIZ"

Maça damga vuran yıldız futbolcu Semih Kılıçsoy'un geleceği hakkında konuşan Uçar, "Semih umarım uzun yıllar Beşiktaş'ta oynar demek istiyorum ama tutabileceğimizi de zannetmiyorum. Son yıllarda Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük yıldız. Bu sezon bitmez, teklifler zaten başladı. Sezon sonunda hele bir de Montella da kadroya davet edecektir. Ondan sonrasına bakacağız. Semih için en hayırlısı olacak" dedi.

"OYUNCU SATIŞIYLA İLGİLİ BİR ŞEY YOK"

Öte yandan transferler hakkında da görüşlerini belirten Uçar, "Hocamızın beklentisi oyuncu alımı. Oyuncu satışıyla ilgili hocadan bir şey gelmedi. Kadroda ayrılan bazı genç oyuncular var performansıyla alakalı. İlk 11 ve yedeklerden çok fazla bir ayrılık olacağını düşünmüyorum" ifadelerine yer verdi.