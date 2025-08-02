Feyenoord'un Hazırlık Maçı Yarım Kaldı

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Hollanda'nın Feyenoord takımı, Wolfsburg ile oynadığı hazırlık maçında 4-0 öndeyken tribünde bir taraftarın rahatsızlanması nedeniyle maç 80. dakikada sona erdi. Maçta Feyenoord'un gollerini Ayase Ueda, Luciano Valente ve Gaoussou Diarra attı.

Hollanda ekibi Feyenoord'un UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe ile karşılaşmadan önce oynadığı son hazırlık maçı, rakibi Wolfsburg'a karşı 4-0 öndeyken bir taraftarın rahatsızlanması sonrası 80. dakikada sona erdi.

Maçın golleri 27. ve 49. dakikada Ayase Ueda, 65. dakikada Luciano Valente ve 75. dakikada İstanbulspor'dan transfer olan Gaoussou Diarra'dan geldi.

Bu gollerin ardından Feyenoord, maçta 4-0 öndeyken 80. dakikada tribünde bir taraftarın rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması nedeniyle karşılaşma, 90 dakika tamamlanmadan sona erdirildi.

Fenerbahçe, Feyenoord ile 6 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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