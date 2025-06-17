Üniversite için İstanbul'a gelmişti! Hollanda devine imza atması an meselesi

Üniversite için İstanbul'a gelmişti! Hollanda devine imza atması an meselesi
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Hollanda'nın köklü futbol kulüplerinden Feyenoord, İstanbulspor forması giyen Gaoussou Diarra'nın transferi için İstanbulspor'a 3.5 milyon euroluk teklifte bulundu. Genç oyuncu Feyenoord'a sıcak bakıyor.

Türkiye'ye üniversite okumaya gelen ancak futbol yeteneğinin keşfedilmesiyle hayatı değişen İstanbulsporlu futbolcu Gaoussou Diarra'ya bir talip daha çıktı.

FEYENOORD'DAN 3.5 MİLYON EURO

Hollanda basınından 1908nl'de yer alan habere göre; Feyenoord, 22 yaşındaki Diarra için İstanbulspor'a 3.5 milyon euroluk bir teklif yaptı. Haberde, Malili futbolcunun Feyenoord'a sıcak baktığı ve İstanbulspor başkanının da olumlu bir dönüş yapması halinde Feyenoord'un transferi tamamlamaya hazır olduğu ifade edildi.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Öte yandan yetenekli oyuncu için Feyenoord'un yanı sıra Hollanda'dan 2 takım olmak üzere Fransa ile Championship'ten de ilgi olduğu aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda İstanbulspor'da 37 maçta süre bulan başarılı hücum oyuncusu, 16 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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