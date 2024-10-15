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Fevzi Can Bozkuş, Ligdeki İlk Golünü Attı

Fevzi Can Bozkuş, Ligdeki İlk Golünü Attı
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Kayseri Erciyes 38 FK'nın forveti Fevzi Can Bozkuş, Orduspor 1967 A.Ş'ye karşı 2-1 kazanılan maçta, oyuna girdiği dakikada attığı golle suskunluğunu bozdu.

Kayseri Erciyes 38 FK'nın forveti Fevzi Can Bozkuş ligdeki ilk golünü atarak suskunluğunu bozdu.

Nesine 3.Lig 4.Grupta ligin 6.haftasında sahasında Orduspor 1967 A.Ş'yi konuk eden Erciyes 38 Futbol Kulübü rakibini 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya yedek olarak başlayan Fevzi Can Bozkuş ikinci yarının 71.dakikasında kaptan Ayhan Gürbüz'ün yerine oyuna dahil olan golcü oyuncu oyuna girdikten 8.dakikada sonra attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. Attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan Fevzi Can Bozkuş gol suskunluğunu bozmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bu sezon oynanan ligde 6 maçta forma giyen başarılı oyuncu 1 gol kaydetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fevzi Can Orduspor Erciyes kayseri Futbol Yaşam Spor

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