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Fethiyespor Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın Eyüpspor'u ağırlayacak

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Fethiyespor Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın Eyüpspor'u ağırlayacak
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Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçlarında Ege ekipleri yarın sahaya çıkacak. Fethiyespor 15.30'da Fethiye İlçe Stadı'nda Süper Lig ekibi Eyüpspor'u ağırlayacak; tek maç usulü turda galipler bir üst tura yükselecek.

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda mücadele eden Ege ekipleri yarın zorlu sınavlara çıkacak. Menemen FK, Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında evinde Karacabey Belediyespor'la karşılaşacak. Menemen İlçe Stadı'nın zemini bakımda olduğu için Torbalı'daki Altınordu Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanacak maç saat 13.30'da başlayacak. Balıkesirspor, Bursa'da yer alan Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker Stadı'nda Arnavutköy Belediyesi'ni konuk edecek. Somaspor, Esenler Erokspor Stadı'nda Fatih Karagümrük'ün misafiri olacak. Bu iki maçta da ilk düdük 15.00'te çalacak. Fethiyespor ise 15.30'da Fethiye İlçe Stadı'nda Süper Lig ekibi Eyüpspor'u ağırlayacak. Tek maç usulünde oynanan bu turda maçların galipleri bir sonraki tura direkt olarak geçecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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