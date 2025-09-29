Haberler

Fethiyespor, Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 2-0 Geçti

Fethiyespor, Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 2-0 Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, evinde Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 2-0 mağlup ederek son 3 maçta 7 puan topladı. Takım, sezonun ilk haftalarında yaşadığı zorlukların ardından sıralamada 11'inci sıraya yükseldi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 2-0 mağlup eden Fethiyespor, son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan topladı. Sezonun ilk 3 haftasında 2 yenilgi, 1 beraberlik alarak 1 puan toplayan lacivert-beyazlılar, daha sonra toparlanarak alt sıralardan uzaklaştı. Grupta 8 puanla 11'inci sıraya yükselen Fethiyespor, ilk 5'le arasındaki puan farkını 5'e düşürdü. Yeni Mersin İdmanyurdu karşısında takımının ilk golünü kaydeden Nurettin Çakır toplam gol sayısını 6'ya çıkardı. Fethiyespor bu hafta deplasmanda Arnavutköy ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tahliye edildi

CHP lideri Özel'e yumruk atan saldırgan için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşusu, talihsiz kadını 17 yerinden bıçakladı

Tam 17 bıçak darbesi! Talihsiz kadına bunu yapan komşusu
120 yıldır sektördeydi! Yıllık 4 milyar TL ciro yapan dev şirket iflas etti

120 yıldır faaliyet gösteriyordu! Dev firma resmen iflas etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.