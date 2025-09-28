Haberler

Fethiyespor, Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 2-0 Geçti

Fethiyespor, 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattındaki Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 2-0 mağlup ederek puanını 8'e çıkardı. Maçın ilk yarısında Nurettin'in golüyle öne geçen Fethiyespor, ikinci yarıda Mehmet Kaan'ın golüyle galibiyetini pekiştirdi.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor evinde düşme hattındaki Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 2-0 yenmeyi başardı. Fethiyespor 45'inci dakikada Nurettin'in golüyle 1-0 öne geçti ve devre bu skorla tamamlandı. Fethiyespor 90'ıncı dakikada Mehmet Kaan'la bir gol daha buldu, ev sahibi takım kazanan taraf oldu. Fethiyespor bu galibiyetin ardından puanını 8'e yükseltirken, Mersin ekibi ise henüz puanla tanışamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
