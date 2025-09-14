Fethiyespor, Yeni Malatyaspor'u 6-1 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, Yeni Malatyaspor'u 6-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini elde etti. Teknik direktör Selahaddin Dinçel, galibiyetin moral kaynağı olacağını ve sıralamada üst basamaklara tırmanmayı hedeflediklerini ifade etti.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 3 haftada 1 puan toplayan Fethiyespor evinde aldığı puan silme cezalarıyla sezon başından havlu atan Yeni Malatyaspor'u 6-1 yenerek hem ilk galibiyetini aldı hem de moral buldu. Teknik direktör Selahaddin Dinçel, sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını belirterek, "Rakibimize saygı duyuyoruz. Kazanmak önemliydi. Bol gollü galibiyetle oyuncularım da üzerlerindeki baskıyı atacaktır. Artık seri yakalayıp bir an önce üst sıralara adımızı yazdırmak istiyoruz" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor