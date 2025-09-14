Haberler

Fethiyespor, Yeni Malatyaspor'u 6-1 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı

Fethiyespor, Yeni Malatyaspor'u 6-1 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, Yeni Malatyaspor'u 6-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini elde etti. Teknik direktör Selahaddin Dinçel, galibiyetin moral kaynağı olacağını ve sıralamada üst basamaklara tırmanmayı hedeflediklerini ifade etti.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 3 haftada 1 puan toplayan Fethiyespor evinde aldığı puan silme cezalarıyla sezon başından havlu atan Yeni Malatyaspor'u 6-1 yenerek hem ilk galibiyetini aldı hem de moral buldu. Teknik direktör Selahaddin Dinçel, sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını belirterek, "Rakibimize saygı duyuyoruz. Kazanmak önemliydi. Bol gollü galibiyetle oyuncularım da üzerlerindeki baskıyı atacaktır. Artık seri yakalayıp bir an önce üst sıralara adımızı yazdırmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Genç kadın, nişanlısını böyle bıçakladı: Dehşet anları saniye saniye kamerada

Görüntü İzmir'den! Kamera tüm olan biteni anbean kaydetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu

Tartışma bir anda kana bulandı! Baba ve 14 yaşındaki kızı vuruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.