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Fethiyespor ve Sarıyer Berabere Kaldı

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 27. haftasında Fethiyespor, Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Murat Fethiyespor'un golünü atarken, Sarıyer'in golünü Erdal kaydetti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 27. haftada Fethiyespor, konuk ettiği Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı.

Hakemler: Ali Rıza Altunbakır, Şeymus Baysal, Niyazi Atakan Ataseven

Fethiyespor: Enes Fidayeo, Ali Mert Aydın, Serdar Ümit, Şahan, Rıdvan, Murat (Mert Çayır), Selçuk Alibaz (Ahmet Dereli dk. 73), Nurettin (Özcan dk. 88), Berat (Selim dk. 90), Ramazan (Ali Ceylan dk. 72), Sezer

Sarıyerspor: Özkan, Sedat, Uğurcan, Taha Dönmez, Osman Tarık, Süheyl, Hakan, Kubilay (Atakan dk. 55), Erdal (Cuma dk. 61), Alper, Saruhan (Berkay dk. 85)

Goller: Murat (dk. 53) (Fethiyespor), Erdal (dk. 61) (Sarıyer)

Sarı kartlar: Rıdvan, Nurettin (Fethiyespor), Hakan, Sedat, Atakan (Sarıyer) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fethiyespor Sarıyer Spor Güncel Haberler

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