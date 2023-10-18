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Fethiyespor ve Düzce Cam Düzcespor Berabere Kaldı

TFF 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Düzce Cam Düzcespor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta toplamda 5 sarı kart ve 1 kırmızı kart çıktı.