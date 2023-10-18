Fethiyespor ve Düzce Cam Düzcespor Berabere Kaldı
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TFF 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Düzce Cam Düzcespor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta toplamda 5 sarı kart ve 1 kırmızı kart çıktı.
TFF 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Düzce Cam Düzcespor ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Fethiye Şehir Stadı
Hakemler: Özgür Reha Alıcı, Faruk Yağlı, Oğuzhan Kocaçoban
Fethiyespor: Enes, Şahan, Rıdvan, Selçuk, ( Dk. 83 Furkan),Sacit, Nurettin, Abdullah, (Dk. 59Selim), Işık Kaan, Berat, (Dk. 90 Ömer) Özcan, (Dk. 46 Murat), Ali (Dk.46 Ramazan)
Düzce Cam Düzcespor: Taha, Hamit, Oğuzhan, Yakup (Dk. 4 İbrahim), (Dk. 59 Ahmet),Sedat, Mehmet, (Dk. 68 Hüseyin), Emre, (Dk. 67 Hasan), Yasin, Şahin, İsmail, Uğur
Goller: Dk 25 Oğuzhan, Dk. 41 İbrahim (Düzce Cam Düzcespor), Dk. 66 Murat, Nurettin Dk90+5 ( Fethiyespor)
Sarı Kartlar: Dk 37 Nurettin, Dk. 69 Berat, Dk.75 Selim (Fethiyespor), Dk.50 Mehmet, Dk. 90+3 Ahmet, Dk. 90+5 Oğuzhan (Düzce Cam Düzcespor)
Kırmızı Kart: 90+5 Sedat (Düzce Cam Düzcespor) - MUĞLA