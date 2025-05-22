Fethiyespor'un Olağan Genel Kurul Tarihi Belli Oldu

2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonu orta sıralarda tamamlayan Fethiyespor'da olağan genel kurul tarihi netlik kazandı. Yeni sezonda hedefini üst sıralar olarak belirleyecek Fethiyespor'da seçimin 31 Mayıs-14 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacağı bildirildi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüzün olağan genel kurul toplantısının 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 13.00'te Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi Kapalı Konferans Salonu'nda belirlenen gündem ile yapılacaktır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı iki hafta sonra 14 Haziran 2025 Cumartesi günü aynı yer, saat ve gündemle yapılacaktır"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor