Fethiyespor'un büyük hasreti Galatasaray karşısında sona erdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile karşı karşıya gelen Fethiyespor, 5 maçlık gol sessizliğini sonlandırdı. Son 5 resmi maçında gol atamayan Fethiyespor, Galatasaray karşısında fileleri havalandırdı ve gol sevincini yeniden yaşadı. Bu gol, takımın uzun süren gol orucunu sona erdirdi ve maçın en dikkat çeken detaylarından biri oldu.
- Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a karşı gol attı.
- Fethiyespor, son 5 resmi maçında gol atamadıktan sonra bu maçta gol orucunu bozdu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile karşılaşan Fethiyespor, uzun süren gol sessizliğini bu maçta bozdu. Son 5 resmi maçında gol atamayan Muğla temsilcisi, sarı-kırmızılılar karşısında fileleri havalandırarak yeniden gol sevinci yaşadı.
5 MAÇLIK GOL ORUCUNU BOZDU
Fethiyespor'un hücum hattındaki suskunluğu dikkat çekerken, takımın son 5 maçtır gol üretemediği belirtildi. Bu seri, Galatasaray karşısında atılan golle sona erdi.
GALATASARAY MAÇINDA AĞLARI BULDU
Kupa mücadelesinde Galatasaray'a karşı gol atmayı başaran Fethiyespor, skora katkı vererek maçın içinde kalmayı başardı. Takımın gol bulması, karşılaşmanın öne çıkan detayları arasında yer aldı.