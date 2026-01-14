Haberler

Fethiyespor'un büyük hasreti Galatasaray karşısında sona erdi

Fethiyespor'un büyük hasreti Galatasaray karşısında sona erdi
Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile karşı karşıya gelen Fethiyespor, 5 maçlık gol sessizliğini sonlandırdı. Son 5 resmi maçında gol atamayan Fethiyespor, Galatasaray karşısında fileleri havalandırdı ve gol sevincini yeniden yaşadı. Bu gol, takımın uzun süren gol orucunu sona erdirdi ve maçın en dikkat çeken detaylarından biri oldu.

  • Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a karşı gol attı.
  • Fethiyespor, son 5 resmi maçında gol atamadıktan sonra bu maçta gol orucunu bozdu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile karşılaşan Fethiyespor, uzun süren gol sessizliğini bu maçta bozdu. Son 5 resmi maçında gol atamayan Muğla temsilcisi, sarı-kırmızılılar karşısında fileleri havalandırarak yeniden gol sevinci yaşadı.

5 MAÇLIK GOL ORUCUNU BOZDU

Fethiyespor'un hücum hattındaki suskunluğu dikkat çekerken, takımın son 5 maçtır gol üretemediği belirtildi. Bu seri, Galatasaray karşısında atılan golle sona erdi.

GALATASARAY MAÇINDA AĞLARI BULDU

Kupa mücadelesinde Galatasaray'a karşı gol atmayı başaran Fethiyespor, skora katkı vererek maçın içinde kalmayı başardı. Takımın gol bulması, karşılaşmanın öne çıkan detayları arasında yer aldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Fethiye sporu küçümsemeyin 2013 yılında Fenerbahçe'yi kupanın dışına atan bir takımdır.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Kusura bakmayın ama hocaları karizma kaleci kalite bide vurduğu şut direkten dönen dışında geriye kalan takım felaket.. Yürüyerek oynayan Galatasaray yirmi pozisyona girdi başkası kevgire çevirir

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla



