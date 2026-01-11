Fethiyespor'un yüzü gülmüyor
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma çabası içinde olan Fethiyespor, Ankara Demirspor'a 1-0 yenilerek galibiyet hasretini 10 maça çıkardı. Son dönemdeki kötü performansıyla taraftarını endişelendiren Fethiyespor, 15 puanda kalırken, Galatasaray ile yapacağı maç öncesi kritik bir döneme girdi.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Fethiyespor galibiyeti unuttu. İkinci yarının ilk haftasında Ankara Demirspor'u İzmir Torbalı'da konuk eden Fethiyespor, rakibine 1-0 yenilerek galibiyet hasretini 10 maça çıkardı. Son olarak sahasında Adanaspor'u 7-0 yenen Muğla temsilcisi ardından 6 yenilgi ve 4 beraberlik elde etti. Kazanmayı unutan Fethiyespor, 15 puanda kalarak taraftarını endişelendirmeye başladı. Ligde istediği sonuçları alamayan Fethiyespor 13 Ocak Salı günü Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2'nci hafta maçında evinde dün Süper Kupa'yı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaybeden Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Fethiyespor kulüp tarihinde ilk kez sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.