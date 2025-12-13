Fethiyespor, Galatasaray Maçı İçin Çocuklardan 25 Bin TL Talep Ediyor

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda adını gruplara yazdırıp 13-15 Ocak tarihleri arasında A Grubu'nda tarihinde ilk kez Galatasaray'ı ağırlamaya hazırlanan Fethiyespor, bu maçta futbolcularla birlikte sahada seremoniye çıkmak isteyen çocuklar için 25 bin TL'lik fiyat belirledi. Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu olan Galatasaray ve Fethiyesporlu futbolcularla birlikte tarihi maçta seremoniye çıkacak çocukların ailelerinden 25 bin TL talep edildi. "Çocuk taraftarlarımız için seremoni paketi satışta" açıklaması yapan Fethiyespor yönetimi şu ifadeleri kullandı:

"Kulübümüz, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. maçında kendi evinde oynayacağı Galatasaray maçı öncesi seremoni paketi ile çocuk taraftarlarımıza hayatları boyunca unutamayacakları özel bir anı yaşama fırsatı tanıyacak ve sınırlı sayıdaki seremoni fiyatımız 25 bin TL olarak satışa sunulmuştur! Karşılaşma öncesi gerçekleştirilen İstiklal Marşı sırasında, lacivert-beyazlı minik taraftarlarımız futbolcu ve hakem heyetiyle birlikte sahaya çıkarak unutulmaz anları yaşayacaklar. Fethiyespor'umuzun Ziraat Türkiye Kupasında ile oynayacağı karşılaşma için seremoni fiyatı 25.000 TL olarak belirlenmiştir."

YÖNETİMDEN BAHİS AÇIKLAMASI

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Gebzespor'la golsüz berabere kalarak galibiyet hasretini 7 maça çıkarıp alt sıralardan kurtulamayan Fethiyespor'da yönetim açıklama yaptı. Açıklamada, "Türk futbolunun gündemini son zamanlarda meşgul eden bahis sürecinde bilindiği üzere 7 futbolcumuzun cezaları kesinleşmişti. Ligin zirvesinde yer alan takımlarla oynayacağımız zorlu periyot öncesi yaşanan bu hadise kadromuzu oldukça alternatifsiz bırakarak, bu periyoda oldukça dar bir kadro ile girmemize sebep oldu. Türkiye Kupası müsabakaları da bu sürece eklenince fikstürde her yedi günde üç maç oynayacak kısıtlı bir kadro ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu zorlu ve sıkışık fikstürde üç oyuncumuzu da sakatlıktan kaybedince bir anda 10 oyuncusundan eksik bir Fethiyespor kadrosu oluştu" denildi.

"Bu zorluğu telafi etmek adına amatör lisanslı iki oyuncu transferi ve alt yapıdan genç oyuncu takviyeleri ile kadromuzu ancak 18 kişi olacak şekilde tamamlayabildik" diyen Fethiyespor yönetimi, "Bu zorlu süreçte devre arasına kadar kısıtlı kadromuz ile elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan asla şüphe edilmesin. Takımımızın ikinci yarıda da zorlu fikstürü devam edecek olup 7 günde 3 maç yapacaktır ve yapacağımız takviyelerle birlikte daha güçlü Fethiyespor izletmek için var gücümüzle çalışacağız. Transfer döneminde yapacağımız takviyeler ile ligin ikinci devresinde sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden bir Fethiyespor izlettireceğiz. Fethiye'nin ve Fethiyespor taraftarının gurur duyacağı bir takım olma yolunda mücadelemizde bizi yalnız bırakmayın" ifadelerini kullandı.