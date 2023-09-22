Fethiyespor'un efsane kaptanı Yurdanur Ünsal vefat etti

Fethiyespor'un efsane kaptanı ve antrenörü Yurdanur Ünsal, yakalandığı rahatsızlık sonucu 81 yaşında vefat etti. Evli 1 kız çocuk babası Fethiyespor eski kaptanı Yurdanur Ünsal, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Fethiyespor'da 1960' lı yıllarda futbol oynayan ve uzun süre takım kaptanlığı yapan daha sonraki yıllarda Fethiyespor'da antrenörlükte yapan Yurdanur Ünsal, yakalandığı mide kanseri rahatsızlığı sonucu 81 yaşında vefat etti. Fethiyespor'da ve kısa süre Muğla Yolsporda da futbol oynayan Fethiyesporun profesyonel lige çıkmasında büyük katkı sağlayan Yurdanur Ünsal, uzun yıllar Fethiyespor'a hizmet etmişti. Fethiye'den pek çok oyuncu da yetiştiren Yurdanur Ünsal, Fethiyespor başkanı Esat Bakırcı ile birlikte o dönemde futbol oynamış, efsane kaptan olarak Fethiyespor tarihine geçmişti.

Yurdanur Ünsal bir süredir Fethiye, Muğla ve Antalya 'da mide kanseri nedeniyle da tedavi görürken, 81 yaşında vefat etti. 1 kız çocuk babası olan Yurdanur Ünsal'ın vefatı Fethiye de büyük üzüntü oluştururken, efsane kaptanın cenaze namazı Merkez Yeni Camiinde Cuma namazına müteakip kılındı. Yurdanur Ünsal'ın tabutuna 48 numaralı Lacivert-Beyazlı forması ve Fethiyespor bayrağı yerleştirilirken cenaze merasimine Fethiyespor Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Metin Sevinç, Fethiyespor eski başkanları Okan Uysal, Timur Fidan, Hüseyin Uysal, Fethiyespor teknik direktörü Erhan Altın, Fethiyespor eski futbolcuları, Fethiyespor eski yöneticileri, siyasi partilerin başkan ve üyeleri, STK 'ların başkan ve üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yurdanur Ünsal'ın cenaze namazını Merkez Yeni Camii İmam Hatibi Yusuf Demirci kıldırırken, helallik alınmasının ardından tabutu Fethiye Belediyesi cenaze otosuna alınıp, Çatalarık Şehir Mezarlığında dualarla toprağa verildi. - MUĞLA