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Fethiyespor transfer çalışmalarına başladı

Fethiyespor transfer çalışmalarına başladı

Spor Haberleri

Fethiyespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alacakları yeni sezonda transfer çalışmalarına başladı. İlk imzayı Sarıyer'den Ramazan Çevik'e atan Muğla temsilcisi, iç transferde Rıdvan Türker ve İlyas Yılmazer'le sözleşme yeniledi.

p>Yeni sezonda yine TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alacak Fethiyespor'da transfer çalışmaları 3 imzayla başladı.

Muğla temsilcisi iç transferde Rıdvan Türker ve İlyas Yılmazer'le sözleşme yenilerken, dış transferde ise ilk imzayı Sarıyer'den Ramazan Çevik'e attırdı. Kariyerinde Esenler Erokspor, Kocaelispor, Samsunspor ve Eyüpspor'da da forma giyen 31 yaşındaki gurbetçi sol kanat geçen sezon Sarıyer'de 35 maçta oynadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu İlyas Yılmazer Fethiyespor Sarıyer Spor Haberler

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