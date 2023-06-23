Fethiyespor transfer çalışmalarına başladı

Muğla temsilcisi iç transferde Rıdvan Türker ve İlyas Yılmazer'le sözleşme yenilerken, dış transferde ise ilk imzayı Sarıyer'den Ramazan Çevik'e attırdı. Kariyerinde Esenler Erokspor, Kocaelispor, Samsunspor ve Eyüpspor'da da forma giyen 31 yaşındaki gurbetçi sol kanat geçen sezon Sarıyer'de 35 maçta oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor