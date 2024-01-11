Fethiyespor, sol bek Ali Mert Aydın'ı transfer etti

FETHİYE,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta devre arasında teknik direktörlük görevine Taner Gülleri'nin yerine takımı daha önce 3'üncü Lig'de şampiyonluğa taşıyan Selahaddin Dinçel'i getiren Fethiyespor, kadrosunu Afyonspor'dan sol bek Ali Mert Aydın ile güçlendirdi. Kariyerinde daha önce Somaspor, Altınordu, Diyarbekirspor, Belediye Kütahyaspor gibi kulüplerde forma giyen 26 yaşındaki futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.