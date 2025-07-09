Fethiyespor, Samet Asatekin'i Transfer Etti

Fethiyespor, Samet Asatekin'i Transfer Etti
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Nesine 2. Lig Kırmızı Grup takımı Fethiyespor, başarılı oyuncu Samet Asatekin ile sözleşme imzaladı. Asatekin, önceki kulüpleriyle kazandığı şampiyonluklarla dikkat çekiyor.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, Samet Asatekin'i transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fethiyespor'un, Ümraniyespor'la 3 kez, Pendikspor ve Tuzlaspor ile birer kez şampiyonluk sevinci yaşayan başarılı oyuncu Samet Asatekin ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "5 kez şampiyonluk sevinci yaşayan ve PTT 1. Ligde sayısız maçlara çıkarak önemli kariyere Samet Asatekin, Futbol Şube Sorumlumuz Uğur Keskin'in katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı. Samet Asatekin'e kulübümüze hoş geldin diyor, lacivert-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor
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